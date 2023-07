Mormantul lui Ioan C. Cantacuzino (descendent la a patra generatie a lui Draghici Cantacuzino) tatal profesorului doctor Ion Cantacuzino.In apropiere se afla si mormantul Mariei Cantacuzino, sotia lui Ioan C. Cantacuzino si fiica lui Nicolae Mavros.Locul arata devastat, ignorat...Totul aici, la Calinesti, in fosta gradina a Conacului Mavros. Sunt monumente istorice, mai degraba... ruine, intr-o stare jalnica: capela familiei Mavros si monumenul executat la Paris "Fata pansand un ranit", ... citeste toata stirea