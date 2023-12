TransPloiesti da veste minunata: "Dragilor, suntem bucurosi sa va anuntam ca pentru al treilea an consecutiv am adus acest proiect de suflet pentru micutii ploiesteni (si nu numai).Daca anul trecut am discutat de peste 3.000 de copii care au calatorit cu Tramvaiul Mosului, in acest an estimam undeva la 6.600 de micuti vor avea parte de o calatorie magica cu insusi Mos Craciun si ajutoarele sale". ... citeste toata stirea