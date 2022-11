Mos Nicolae il aduce la Ploiesti pe... Mos Craciun cu Tramvaiul Copiilor!

Ploiesti vor pune in circulatie un mijloc de transport public care sa aduca farmecul Sarbatorilor mai aproape de cei mici: "Tramvaiul Copiilor - Mos Craciun 2022"."Tramvaiul Copiilor - Mos Craciun 2022" va circula in municipiul Ploiesti, in perioada 06-27 decembrie a.c., urmand ca, pe parcursul calatoriei, copiilor sa le fie oferite mici surprize, cu sprijinul personalului S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti.Programul de functionare a acestui mijloc de transport public dedicat ... citeste toata stirea