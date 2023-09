"Cum am promis, comunicam deciziile luate astazi in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Azuga, cu privire la inceperea noului an scolar, pe 11 septembrie a.c.Solutiile gasite de Primarie impreuna cu conducerea scolii, dezbatute astazi in Consiliul de Administratie al Liceului si care au fost aprobate, sunt cele care permit evitarea variantei online, obiectivul principal de lucru.Clasele pregatitoare si clasele primare vor avea la dispozitie 7 spatii organizate in Azuga, ... citeste toata stirea