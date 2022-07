Motivul pentru care medicii ocolesc cel mai mare spital din Prahova. Pe zece posturi la cardiologie s-a inscris un singur candidat

Peste 30 de locuri de medici au fost scoase la concurs de catre Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, in contextul unei acute crize de specialisti, insa prea putini candidati s-au inscris la concurs. Pentru zece locuri de cardiologi si-a anuntat participarea doar un singur medic, in timp ce la radiologie singurul candidat care si-a depus dosarul in timpul campaniei de recrutare, s-a retras inainte de examen.Explicatia pentru care medicii evita Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti este ... citeste toata stirea