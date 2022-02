Motivul pentru care un sportiv, lovit pana la coma de 11 batausi, nu-si poate gasi dreptatea in instanta

Tribunalul Prahova nu a motivat sentinta in dosarul unei tentative de omor in care au fost condamnate 11 persoane nici la un an de la pronuntare. In lipsa acestui document, instanta ierarhic superioara nu poate judeca apelul declarat atat de inculpati cat si de victima, nemultumiti de pedepse si de valoarea daunelor morale aprobate de judecator.Este vorba despre dosarul in care au fost judecati agresorii sportivului Razvan Cosma, batut cu bestialitate in seara de Craciun din 2008 in fata unui ... citeste toata stirea