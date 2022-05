Motoare turate si adrenalina la Trofeul Ploiesti 2

Campionatele Nationale de Indemanare Auto (CNIA), Super Slalom (CNSS) si Vehicule Electrice (CNVE) revin la Ploiesti pentru etapa a doua, in weekend-ul 4-5 iunie, tot pe Bulevardul Independentei, evenimentul fiind organizat sub autoritatea Federatiei Romane de Automobilism (FRAS).La trei saptamani de la etapa inaugurala a sezonului, evenimentul programat in perioada 4-5 iunie va avea loc in aceeasi zona de promenada a orasului, pe Bulevardul Independentei, dar cu un traseu diferit, mult mai ... citeste toata stirea