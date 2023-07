Un accident grav a avut loc in zona Parcului Industrial Ploiesti, unde un microbuz (autoutilitara) si o motocicleta au intrat in coliziune.Potrivit IPJ Prahova, motociclistul pare sa fi suferit rani grave in urma impactului. Echipajele medicale si de interventie au fost alertate imediat pentru a asigura masurile specifice si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta.Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, pompierii militari au ... citeste toata stirea