Un muncitor in varsta de 48 de ani care activa intr-o exploatatie forestiera din comuna Izvoarele a fost grav dupa ce a fost lovit de un copac care s-a prabusit peste el.ISU Prahova a trasnmis ca accidentul s-a produs in raza exploatatiei forestiere Crasna din comuna IzvoareleDin nefericire, victima a fost gasita de echipajele de urgenta in stare de inconstienta, iar lupta pentru viata barbatului este... ... citeste toata stirea