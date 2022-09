Municipiul Ploiesti are un nou viceprimar. Anca Popa, de la USR, a fost aleasa luni de Consiliul Local sa ocupe acest post, ramas vacant dupa eliberarea din functie a colegei de partid Magdalena Trofin.Pentru postul de viceprimar au existat doua propuneri, Anca Popa de la USR si Alexandru Stefan de la Prahova in Actiune, insa votul a fost covarsitor in favoarea primului candidat, 21 de voturi la 4 iar un consilier s-a abtinut.Anca Popa, noul viceprimar al municipiului, este profesor de ... citeste toata stirea