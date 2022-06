MUSAFIR NEPOFTIT: Ursul vazut in urma cu vreo trei zile la Scrovistea si apoi la Snagov ar fi ajuns in comuna Gherghita- Prahova. Cine face anuntul?

"Stimati cetateni,Prefectul Judetului Ilfov, Doamna Simona NECULAE informeaza locuitorii Judetului Ilfov ca in data de 16 iunie 2022, a fost raportata prezenta unui urs pe raza judetului. La orele diminetii, ursul a fost vazut pentru prima data in padurea Scrovistea din Localitatea Peris, apoi si-a urmat cursul prin padure spre localitatea Ciolpani.In momentul acesta, ursul nu se mai afla pe teritoriul Judetului Ilfov, acesta ajungand in padurea din Localitatea Gherghita, ... citeste toata stirea