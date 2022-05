Ne asumam: A lucra in mass-media NU e o joaca de-a vorbele. Mesajul nostru de Ziua Libertatii Presei

1991: Asociatia Mondiala a Ziarelor si Federatia Internationala a Editorilor de Ziare adopta ziua internationala a presei libere. De atunci incolo, se aniverseaza, pe tot mapamondul, Ziua Mondiala a Libertatii Presei.... "A treia putere in stat", "cainele de paza al democratiei" , presa trebuie, la drept vorbind, sa fie unul dintre sfetnicii societatii. Sa isi conjuge raspicat rolul de cap limpede fata de tot ceea ce se petrece in societate- bine sau rau, sa dea in vileag faptele cu ... citeste toata stirea