Nicolae Dragan ( PNL ), primarul comunei Targsoru Vechi inca din anul 2008, acuzat de conflict de interese administrativ

Agentia Nationala de Integritate a constatat ca primarul de la Targsoru Vechi, Nicolae Dragan, s-a aflat in conflict de interese administrativ in perioada mandatului 2016-2020.Nicolae Dragan ( PNL), conduce comuna Targsoru Vechi, una dintre cele mai mari din judet dupa numarul de alegatori, din anul 2008."In perioada exercitarii mandatului de primar 2016 - 2020, DRAGAN NICOLAE a semnat cu mentiunea *bun de plata* facturi emise de societatea in cadrul careia fiul sau detine calitatea de ... citeste toata stirea