Zori de noiembrie in lumina blandului, prea-bunului soare care paca-inadins sta-n loc deasupra Bucegilor. Ca nu s-o da dus tocmai acum, in caes de poveste si culori... Si bine-i sta asa, oglindindu-si mandretea in statura semeata a crestelor, precum in susul Moldovei, ... citeste toata stirea