Noua inculpati din Prahova au fost trimisi in judecata de DNA intr-un dosar de fraudare a fondurilor UE

Noua inculpati, intre care o societate, au fost trimisi in judecata de DNA Ploiesti intr-un dosar de fraudare a fondurilor europene, banii care ar fi fost obtinuti fiind in cuantum de aproape doua milioane de lei.Potrivit buletinului de presa transmis de DNA, cei noua inculpati, intre care SC Euro Grup SRL, sunt acuzati de savarsirea a doua infractiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea ... citeste toata stirea