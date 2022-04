Noul trend din turismul autohton. De Paste, romanii cauta relaxarea la stana sau la fermele traditionale

Cu cat mai rustic, cu atat mai bine. Acesta este noul trend din turismul autohton care s-a dezvoltat timid in perioada celor doi ani de restrictii impuse de pandemie, dar care pare ca se impune in prezent. Vacanta de Paste va fi castigata cu siguranta de pensiunile agroturistice in detrimentul hotelurilor de trei si patru stele din zona statiunilor montane din Prahova.Turistii pare ca s-au plictisit de pachetele clasice oferite de marii hotelieri si cauta acum ineditul si apropierea de natura, ... citeste toata stirea