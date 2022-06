Noutati legislative de la ITM Prahova (6.06.2022)

Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova aduce spre stiinta angajatorilor prahoveni care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara, potrivit Codurilor CAEN 01 - agricultura, vanatoare si servicii anexe (codurile 011 - 016) si CAEN 10 - Industria alimentara urmatoarele precizari: incepand cu data de 1 iunie 2022, trebuie operate si transmise in Revisal modificarile salariale intervenite prin efectul Legii nr. 135 din 13 mai 2022, pentru modificarea si completarea unor ... citeste toata stirea