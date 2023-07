Duminica noapte, ISU Prahova a emis un nou mesaj RO-Alert pentru semnalarea prezentei unui urs pe strada Valeni din Ploiesti. Mesajul a fost trimis, de aceasta data, la ora 02.50.ISU prahova informeaza ca in zona a fost alocat un echipaj SMURD, pregatit sa intervina in cazul in carearfi nevoie.Trebuie stiutca, duminica, ... citeste toata stirea