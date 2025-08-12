Editeaza

Nu platesti amenda, ramai fara permis

Sursa: phon.ro
Marti, 12 August 2025, ora 15:15
Cseke Attila le-a pus gand rau soferilor care nu-si platesc amenzile de circulatie: ar putea ramane fara permis. Attila a afirmat, referindu-se la varianta conditionarii dreptului de a conduce de plata amenzilor, ca in Romania sub 40 la suta dintre cei care primesc amenzi de circulatie le si platesc, in timp ce in Uniunea Europeana le achita peste 90 la suta dintre cei amendati.Ministrul sustine ca nu vrea sa ia permisul nimanui, dar ca trebuie gasita o formula juridica care sa prevada ca o ...citește toată știrea

