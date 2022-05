O adolescenta de 17 ani, ranita de un sofer baut. Fata mergea pe skateboard pe o strada dintr-o comuna din Prahova

Accidentul soldat cu ranirea grava a adolescentei de 17 ani a fost provocat de un sofer baut care a scapat masina de sub control, pe o strada din comuna prahoveana Magurele. Fata mergea pe marginea drumului, pe un skateboard, cand a fost lovita in plin.Soferul care a provocat accidentul avea o alcoolemie de dosar penal."Deplasati la fata locului, politistii au procedat la testarea cu aparatul etilotest a conducatorului autom in varsta de 58 de ani, din comuna, acesta rezultand valoarea de 0, ... citeste toata stirea