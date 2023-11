ABSOLUT ONORANT: Orchestra Simfonica a Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiesti va invita la concertul de colinde intitulat "THE KING OF KINGS" care va avea loc la Sala Radio, pe data de 17 decembrie, incepand cu ora 18:00.Peste 180 de muzicieni vor urca pe scena, Orchestra Simfonica a Filarmonicii Ploiesti, Corul de camera si corul reunit "The ... citeste toata stirea