O femeie a ramas in ciorapi pe un traseu din Bucegi unde stratul de zapada este de un metru: "Pur si simplu i-a cazut talpa"

Salvamontistii din Busteni au intervenit pentru a recupera o femeie in varsta de 46 de ani care a ramas in ciorapi pe un traseu din Bucegi dupa ce talpa ghetelor s-a dezlipit. Femeia a mers desculta pana in momentul in care i-au inghetat picioarele si a decis sa ceara ajutorul salvatorilor."Pe traseul Babele - Crucea Eroilor, o femeie de 46 de ani a ramas desculta in zapada care pe alocuri depaseste un metru grosime. Pentru ca a venit echipata cu ghetute de strada, pur si simplu, i-a cazut ... citeste toata stirea