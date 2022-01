O femeie si-a pierdut viata pe trecerea de pietoni, miercuri dimineata intr-un accident produs in jurul orei 7.00. Evenimentul a avut loc pe DN 1, la Azuga.O femeie de 70 de ani care traversa pe trecerea de pietoni pe DN1, la Azuga, si-a pierdut viata miercuri dimineata intr-un accident produs in jurul orei 7.00. Un autoturism condus de un barbat in varsta de 58 de ani a lovit o femeie de aprox. 70 ani pe trecerea de ... citeste toata stirea