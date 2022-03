O femeie in varsta de 69 de ani si-a dat foc in curtea casei din Ploiesti

Pompierii prahoveni au fost solicitati sa intervina, marti 22 martie, pe strada Crinului din Ploiesti unde o femeie varstnica si-a dat foc in curtea casei. Fiul acesteia a fost cel care a cerut ajutorul autoritatilor. "In cursul zilei, in jurul orei 15.40, politistii Sectiei nr.2 de politie Ploiesti au fost sesizati de catre un barbat, din municipiu, cu privire la faptul ca mama sa s-ar fi autoincendiat in curtea locuintei. La fata locului s-a ... citeste toata stirea