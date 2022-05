O fetita de 8 ani a murit, lovita de o masina, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, de mana cu mama ei. Accidentul s-a petrecut in Prahova

Accidentul mortal s-a petrecut joi, 5 mai 2022, in comuna prahoveana Plopu, pe un drum judetean din comuna. Din primele informatii, fetita de 8 ani se afla in traversarea strazii de mana cu mama ei, pe trecerea de pietoni. Copilul nu a supravietuit impactului, anunta Politia Prahova.Accidentul a avut loc joi dumineata, in jurul orelor 7.30, in comuna Plopu, pe DJ 102 E."Un barbat in varsta de 42 de ani, in timp ce se afla la volanul autoturismului, la intrare in comuna Plopu a surprins si ... citeste toata stirea