O noua campanie de sterilizari gratuite pentru caini si pisici, in municipiul Ploiesti!

Primaria Municipiului Ploiesti, in parteneriat cu Asociatia "Arca lui Norocel" si cu sprijinul SUST Orphan Animal Clinic at Green Vetcare - Susy Utzinger Stiftung fur Tierschutz - SUST si Fundatia "Visul Luanei", organizeaza o noua actiune maraton in cadrul careia vor fi efectuate, gratuit, sterilizari pentru caini si pisici, in perioada 6-8 mai 2022, la sediul fostului Liceu "Ludovic Mrazek" din strada Mihai Bravu nr. 241 .Reamintim ca, in campania similara care s-a desfasurat, in luna ... citeste toata stirea