Strasbourg, Franta. O minunatie de Craciun.ASA e in fiece an ACOLO...!Stiu, stiu,o sa ziceti ca degeaba compar "planete diferite" dar... la urma urmeor, nu uitati: nu striga multi ca Ploiesti= METROPOLA..., ca suntem cei mai cei, ca municipiul vafi si "Capitala Europeana a Tineretului" in 2024, ca avem nu-s ce ambitii?!?!Stai, te uiti si-ti vine-asa,un dor de duca! Esie, ploiestean... Sau, dacaa ai un dram de noroc , dar asa, un dram mai... mare, cat un miez cald de traditii, si mai ai ... citeste toata stirea