In perioada 19 - 22 octombrie, Teatrul "Toma Caragiu" Ploiesti, in parteneriat cu Primaria Municipiului Ploiesti, organizeaza "Zilele Teatrului de Revista", un eveniment prin care isi propune sa celebreze farmecul si stralucirea acestui gen teatral si sa aduca in prim-plan traditia revistei, oferind, in acelasi timp, un cadru modern si captivant pentru a o redescoperi.Ne asteapta, asadar, 4 zile de poveste, patru zile in vraja unui gen teatral care incanta generatii...Publicul ploiestean ... citeste toata stirea