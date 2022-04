OFICIAL: 3 loturi din A7 (Tronsonul Ploiesti-Buzau) au acum castigatorii desemnati!

Minstrul Transpoturilor, Sorin Grindeanu a facut azi anuntul: Trei loturi din A7 (Tronsonul Ploiesti-Buzau) au in acest moment castigatorii desemnati!CNAIR a comunicat astazi rezultatul procedurii de atribuire a contractului pentru constructia Lotului 1 (Dumbrava-Mizil), in lungime de 21 de km.Asocierea de constructori romani si italieni are la dispozitie 20 de luni pentru a finaliza lucrarile. Acestea includ constructia a 14 poduri si a unui pasaj in lungime de 550 m (peste DJ 101F si CF ... citeste toata stirea