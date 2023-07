Luni, 3 iulie, a fost cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata la nivel mondial, potrivit datelor transmise de Centrul National american pentru Predictii de Mediu.Temperatura medie globala a ajuns la 17,01 grade Celsius, depasind recordul din august 2016 de 16,92 grade Celsius, in timp ce valurile de caldura s-au facut simtite in intreaga lume.Sudul Statelor Unite a fost in ultimele saptamani sub o cupola de caldura intensa. In China, un val de caldura persistent a adus temperaturi de ... citeste toata stirea