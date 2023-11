"Implicarea civica, onestitatea, perseverenta si buna reputatie de care se bucura in comunitatea locala au recomandat-o pe doamna Mariana Gortoescu, originara din judetul Prahova, pentru postul de consilier de egalitate de sanse si bunastare sociala in cadrul Primariei localitatii Sesena, provincia Toledo.Intrevederea cu consulul Florenta Ciobotaru, celebrata la sediul Primariei la 8 Noiembrie 2023, a reliefat contributia si obiectivele doamnei Gortoescu, in calitate de membru al corporatiei ... citeste toata stirea