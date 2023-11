AVEM VALOARE, AVEM UN TEATRU CE MERITA APLAUDAT DIN TOATA INIMA: Spectacolul "Cantareata cheala", de Eugene Ionesco, regia Cristian Ban, va participa, in aceasta saptamana, la cea de-a II-a editie a Festivalului International de Teatru "Liviu Ciulei". Reprezentatia este programata sambata, 25 noiembrie, de la ora 19.00, in Sala Mare a Teatrului "Alexandru Davila" Pitesti.O incursiune aparte in universul lui Eugene Ionesco, spectacolul " Cantareata cheala" propune o privire critica, dar ... citeste toata stirea