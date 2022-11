Sambata, ora 13:00, ora... FATALA pentru doi soferi implicati intr-un cumplit accident care "a dat peste cap" traficul, la doi pasi de Ploiesti.Evenimentul s-a petrecut pe DJ 102, in zona celebrului sens giratoriu suspendat. Soferii celor doua autoturisme implicate au fost gasiti de echipajele de urgenta incarcerati si in stare de inconstienta.Unul dintre soferi, in varsta de 48 de ani, ar fi patruns pe contrases, ... citeste toata stirea