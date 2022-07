Paganini, azi, vrajeste Bucegii! De la Cabana Caraiman!

Cu totul INEDIT, SPECIAL, FASCINANT! Paganini se aude pe fruntea Bucegilor! La... Cabana Caraiman! Azi, de la ora 11.00!!!Cu o inspiratie care vrajeste pe oricine, Alexandru Tomescu si Dragos Ilie urca muzica acolo unde doar geto-dacii au urcat Focul Viu: pe Platoul Bucegilor. Urca si tu cu ei. In numele a ceva ce nu stim: istoria dacilor, in numele a ceva ce poate fi: Centrul Spiritual al Lumii, in numele a ceva inefabil: cantarea lui Paganini de pe fascinantul Platou al Bucegilor. Vino ... citeste toata stirea