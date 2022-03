Panouri informative la intrarea in cimitirele din Ploiesti

In scopul prevenirii unor situatii neplacute pentru concesionarii locurilor de inhumare din cimitire, Societatea de Gospodarire Urbana (SGU) Ploiesti a amplasat panouri informative in perimetrul tuturor zonelor aferente birourilor administrative ale acestora.Prin intermediul lor, cetatenii sunt indrumati catre personalul din birourile administratiei, pentru a obtine toate informatiile necesare in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor contractuale si tarifele serviciilor care pot fi ... citeste toata stirea