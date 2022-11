Parada militara, IN PREMIERA, la un pas de Km 0 al Ploiestilor! A, sa nu uitati de.. fasolea cu carnati!

PREMIERA: Parada militara de 1 Decembrie va fi organizata intre Catedrala Sf. Ioan Botezatorul (Piata Eroilor) si Palatul Culturii Ploiesti.Reamintim, asa cum e si firesc, Primaria municipiului Ploiesti si Garnizoana Ploiesti organizeaza o serie de ceremonii militare si manifestari dedicate Zilei Nationale a Romaniei, in data de 01 decembrie 2022.Astfel, actiunile dedicate Zilei Nationale a Romaniei se vor desfasura in rondul din fata sediului municipalitatii (Piata Eroilor nr. 1A), in data ... citeste toata stirea