Parlamentul a pus punct interpretarilor eronate, Legea Sanatatii a fost modificata. Studentii si liceenii romani din strainatate beneficiaza de asigurare de sanatate

Un proiect ce a primit votul decisiv al deputatilor si merge spre promulgare, stabileste modificarea Legii sanatatii, astfel incat si tinerii care studiaza in afara granitelor sa poata beneficia de asigurare de sanatate, fara plata contributiei. In proiectul initial erau luati in calcul doar studentii din Uniunea Europeana (UE), Spatiul Economic European (SEE), Elvetia sau Marea Britanie, dar senatorii au extins aplicarea masurii in cazul tuturor tinerilor care studiaza in strainatate, ... citește toată știrea