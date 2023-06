Conventia Nationala a Partidului Romania in Actiune s-a intrunit joi 29 iunie si asta pentru ca au fost organizate alegeri pentru configurarea conducerii formatiunii politice.In contextul dat, Mihai Apostolache, conf. univ. dr. la UPG Ploiesti, care este si consilier Judetean in cadrul CJ Prahova, a fost ales presedintele Partidului Romania in Actiune.Important de stiut, tot joi a fost desemnata conducerea pentru organizatia Prahova a Partidului Romania in Actiune. Astfel, presedinte a fost ... citeste toata stirea