Perchezitii ale politistilor din Prahova la afaceristi suspecti de evaziune fiscala si spalarea banilor

Politistii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Prahova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova au facut perchezitii in Bucuresti si in judetele Prahova, Mehedinti, Galati si Ilfov, la persoane banuite de evaziune fiscala si spalarea banilor. Potrivit unui comunicat al Politiei Prahova, in perioada anilor 2011-2017, persoanele banuite "au desfasurat activitati economice cu materiale de ... citeste toata stirea