Perchezitii de anvergura in Bucuresti si in 19 judete, intre care si Prahova! Jocurile de noroc, luate la... "bani marunti"

Sunt in derulare peste 120 de perchezitii ale politistilor si procurorilor DIICOT, miercuri, incapitala, dar si in mai multe judete, printre care si Prahova, la persoane care activeaza in domeniul jocurilor de noroc si care ar fi urmarit eliminarea concurentei, prin santaj, in timp ce clientii are realizau castiguri mari erau impiedicati sa le ridice.Politistii Directiei Generale de Politie a municipiului Bucuresti - Serviciul Grupuri Infractionale Violente, impreuna cu procurorii DIICOT - ... citeste toata stirea