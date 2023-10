Sarabanda traficului si consumul de droguri continua la cote alarmante si in Prahova! Un nou caz...La data 15 octombrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti - Serviciul Antidrog, impreuna cu un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploiesti, au efectuat 9 perchezitii domiciliare, in judetele Prahova, Ilfov si Dambovita, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si ... citeste toata stirea