Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica Prahova, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Prahova si cu cel al politistilor din cadrul Politiei orasului Valenii de Munte, pun in executare 9 mandate de perchezitie domiciliara, in orasul Valenii de Munte, la domiciliile a 6 persoane banuite de savarsirea infractiunilor de taiere si sustragere, de arbori, din fondul forestier national, fals intelectual si delapidare, fapte savarsite in ... citeste toata stirea