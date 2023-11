In aceasta dimineata, 15 noiembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dambovita au pus in executare 4 mandate de perchezitie domiciliara in judetele Prahova, Arges si Dambovita.Vor fi puse in executare trei mandate de aducere, persoanele depistate urmand sa fie conduse la audieri.Activitatile sunt desfasurate in cadrul unui dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.Din cercetarile efectuate s-a stabilit ca, in ... citeste toata stirea