Perchezitii in Ploiesti si Dumbrava la persoane banuite de furturi din locuinte si din societati comerciale

Politistii Biroului de Combatere a Furturilor din Locuinte din cadrul Politiei municipiului Ploiesti au efectuat 5 perchezitii domiciliare, in comuna Barcanesti, si una, in comuna Dumbrava, din judetul Prahova, la locuintele unor persoane banuite de furturi din locuinte si din societati comerciale.7 barbati cu varstele cuprinse intre 23 de ani si 44 de ani, au fost condusi la sediul unitatii de politie, pentru audieri.Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada august 2021- martie 2022, ... citeste toata stirea