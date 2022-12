Perchezitii la persoane banuite de PROXENETISM si TRAFIC DE MINORI. In Ploiesti si in alte doua resedinte de judet

La data de 21 decembrie 2022, politistii din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizata, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, au efectuat 6 perchezitii domiciliare, in municipiul Ploiesti, municipiul Slobozia si in municipiul Constanta.In acest context, au pus in executare 4 mandate de aducere, pe numele unor persoane cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional ... citeste toata stirea