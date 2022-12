Peste 12.000 de elevi din mediul rural vor primi tablete printr-un program al Consiliului Judetean. Mai mult de jumatate din scolile din Prahova, dotate cu table interactive, videoproiectoare si laptopuri.Printr-o investitie record a administratiei publice judetene, 64 de scoli din mediul rural in care invata peste 12.000 de elevi, vor intra in posesia unor dispozitive de ultima generatie, cu acces la internet."Am depus eforturi mari ca sa putem accesa acest program si ma bucur ca am intrat ... citeste toata stirea