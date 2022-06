Peste 4800 de absolventi de liceu din Prahova sustin luni prima proba la Bacalaureat

5344 de elevi prahoveni au absolvit in 2022 clasa a XII-a, dar 1040 dintre acestia nu s-au inscris la bacalaureat. Este o situatie fara precedent care a fost semnalata inclusiv la nivel national.Pentru sesiunea din iunie 2022, in Prahova s-au inscris pentru a sustine examenul de maturitate 4823 de candidati, dar doar 4304 sunt din seria curenta, restul sunt tineri care nu au promovat examenul anii anteriori.Anul trecut peste 5.300 de elevi s-au inscris pentru a participa la bacalaureat in ... citeste toata stirea