Partidul Romania in Actiune a anuntat vineri lansarea unei campanii de strangere de semnaturi pentru oprirea finantarii partidelor politice de la bugetul de stat. Presedintele acestei formatiunii, Mihai Apostolache, a scos in evidenta, intr-o declaratie publica, faptul ca numai in 2022 partidele politice au primit peste 52 de milioane de euro din bani publici.Presedintele Romania in Actiune a anuntat, intr-o conferinta de presa organizata vineri ca formatiunea pe careoo conduce va strange ... citeste toata stirea