Petrecere cu 200 de participanti, de Valentine's Day, oprita de politisti

Politistii prahoveni au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, si au intrerupt o petrecere cu 200 de participanti, organizata la un resort din localitatea Targsoru Vechi. Un alt eveniment cu zeci de participanti a fost oprit in localitatea Gherghita. La Targsorul Vechi, un resort care ofera cazare si masa a organizat o mare petrecere de Valentine's Day. Cina romantica anuntata de organizatori pentru indragostiti, in valoare de 200 de lei, s-a transformat intr-o noapte de muzica si ... citeste toata stirea