Andrei Volosevici, primarul Ploiestiului, s-a casatorit religios, weekendul care tocmai s-a incheiat, cu Andrada, sefa de cabinet a prefectului judetului Prahova. Ceremonia religioasa a avut loc sambata, 1 iulie, la Biserica Sfanta Vineri din oras si a fost urmata de o petrecere la Ramatuelle, salonul Amourelle. Va reamintim ca in urma cu aproximativ 1 an cei doi si-au spus "DA" in fata ofiterului de stare civila ( eveniment pe care l-am relatat in exclusivitate AICI si AICI ).Alaturi de cei